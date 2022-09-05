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Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüsteki çok sayıda yolcu ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karataş ilçesi Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ZZ 441 plakalı belediye otobüsü ile İsmail Şeker yönetimindeki 01 EYH 76 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Fotoğraf: DHA

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüste yaralanan çok sayıda kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Şeker'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.