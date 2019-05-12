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Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi

DHA

Adana'da anneler günü etkinliğinden dönen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan 2 çocuk, dayı ve anneanneleri, suya giren çevredeki bir esnafın yardımıyla kurtarıldı

Adana

Kaza, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre, anneler günü etkinliğinden dönen Gökhan Kaplan yönetimindeki 33 SV 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Kaplan, hızla araçtan çıkarak, otomobilde bulunan yeğenleri Kerem (9),Mert (5) ve annesi Nurgül Kaplan’ı araçtan çıkartmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaflardan Murat Özbilir de suya atlayarak Kaplan’a yardım etti. Kaplan ve Özbilir’in mücadeleleriyle Kerem ile Mert ve anneanneleri Nurgül Kaplan sudan çıkartıldı.

Gökhan Kaplan’ın otomobilinin arkasındaki bir araçla ilerleyen Kerem ile Mert’in annesi Fatma da kazayı görünce hemen sağa çekerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuklar, anne ve babasının bulunduğu otomobille kaza yerinin biraz ilerisindeki bir dükkana götürüldü. Ambulansta müdahale edilen anneanne Nurgül Kaplan, Kerem ve Mert’in suda boğulduğu endişesiyle gözyaşı döktü. Çocukların teyzeleri Aysima da bu sırada kısa süreli panik yaşadı. Şok yaşayan kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra yeğenlerinin yanına giden teyze Aysima, Kerem ile Mert'e sarıldı.

Kanala uçan otomobilin sürücüsü Gökhan Kaplan, “Kerem yüzme bildiği için kıyıya itekledim. Mert’i kurtarmama da çevredeki bir vatandaş yardım etti. Arabanın arkası kaydı, toparlayamadım. Anneler günü etkinliğinden geliyorduk" dedi.

Araçta bulunanları kurtaran esnaf Murat Özbilir de “Kim olsa bunu yapardık. İnsanlık görevimizi yaptıkö diye konuştu.

 

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