Adana'da parkta kanlı infaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAdana'da parkta kanlı infaz
ABONE OL

Adana'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Adana'da bir parkta tabancayla vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu. Başından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü belirlenen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı

Adana'da parkta kanlı infaz
İHA

Adana'da bir parkta tabancayla vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Tülü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis cansız bedenin yanında boş kovanlar buldu. İncelemenin ardından cansız beden otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bugün (19 Ocak) Marketler açık mı?
GÜNDEMMarketler hafta içi saat kaçta açılıyor?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu alma işlemi
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
ÖSYM 2021 YKS sınavı ne zaman? YKS (Üniversite) sınav tarihi belli oldu
GÜNDEM2021 Üniversite sınavı ne zaman?
Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu: 25 gözaltı kararı
GÜNDEMTorbacılara şafak operasyonu: Gözaltılar var
AVLANMASIN! Son dakika! 'Hamsi avı yasağı sezon sonuna kadar uzatılsın' çağrısı
GÜNDEM'Hamsi avı yasağı sezon sonuna kadar uzatılsın' ...
Mersin'de yoğun karda mahsur kalan 10 TIR saatler sonra kurtarıldı
GÜNDEMMersin'de 10 TIR yoğun karda mahsur kaldı
Pandemi yardım parası başvurusu 2021! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
MEB 2020-2021 Resmi takvim: Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEMYarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
DONACAĞIZ| İstanbul'a kar yağacak mı? 19 Ocak HAVA DURUMU: Ankara - İstanbul
GÜNDEMDoğu'da kar batıda don uyarısı!
Edirne'nin tarihi müftülük binasında yangın - haberler
GÜNDEMEdirne'nin tarihi müftülük binasında yangın