Adana'da parkta kanlı infaz

İHA

Adana'da bir parkta tabancayla vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Tülü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis cansız bedenin yanında boş kovanlar buldu. İncelemenin ardından cansız beden otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.