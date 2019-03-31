Adana seçimi kim kazandı? 31 Mart yerel seçimlerde Adana ili oy oranları merak konusu oldu. Adanalı vatandaşlar Adana'da hangi partinin kazandığını merak ediyor. Tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlarda...

ADANA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur ittifakı'nda Hüseyin Özlü gösterilirken, Millet İttifakı'nda ise Zeydan Karalar gösterildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'den Zeydan Karalar, %53,04 oy oranı, MHP'den Hüseyin Özlü ise %42,99 oy oranı bulunuyor. Adana'da şu anki verilere göre sandıkların henüz %78.5'i açılmış durumda bulunuyor.

(2019 Adana seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)



ADANA'DA İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Adana genelinde saat 23.20 itibariyle sandıkların yüzde 79'u açıldı.

Türkiye, yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullandı. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ise ilk defa sandık başına gitti.