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Adana'da seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yoldan çıkıp, ağaçlara çarpan mazot yüklü tankerin sürücüsü Aykut Güvercin (58),hayatını kaybetti. Güvercin'in kalp krizi geçirdiği, bu nedenle direksiyon kontrolünü yitirip, kaza yaptığı tespit edildi

Adana'da seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü
DHA

Kaza, gece saatlerinde Sarımazı Mahallesi'ndeki kamyon garajı önünde meydana geldi. Aykut Güvercin yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı mazot tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güvercin´in hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede Güvercin´in kalp krizi geçirip, direksiyon kontrolünü yitirerek kaza yaptığı tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Güvercin´in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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