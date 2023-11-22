Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da husumetlileri tarafından av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
Adana'da av tüfeğiyle vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde İ.B, husumetli olduğu R.B. ve Hürü B'ye av tüfeğiyle ateş etti.
İ.B. olay yerinden kaçtı.
R.B. ve Hürü B. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Hürü B, hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.