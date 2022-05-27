Elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıda öldü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sarısakal Mahallesi, Dördüncü Murat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Yunus Karataşlı, Sarısakal İlköğretim Okulu civarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre; vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataşlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 11 boş kovan tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.