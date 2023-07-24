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        Haberler Gündem Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 19:23
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        Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde Mustafa Kılıç (41), evinin olduğu sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç'ın yakınları gözyaşı döktü.

        Kılıç'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Polis olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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