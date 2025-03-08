Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 11 tutuklama

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince "Sayğılılar" suç örgütü üyesi 19 şüpheliye yönelik 27 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram kokain, 117 fişek, çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 kişi serbest bırakıldı.

Açıklamada, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Suç unsurlarına yönelik kararlı duruşumuz devam edecek." ifadesine yer verildi.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.