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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 11 tutuklama | Son dakika haberleri

        Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon: 11 tutuklama

        Adana Valiliği "Sayğılılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'inin tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 00:54 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:54
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        Adana'da suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama
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        Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince "Sayğılılar" suç örgütü üyesi 19 şüpheliye yönelik 27 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram kokain, 117 fişek, çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 kişi serbest bırakıldı.

        Açıklamada, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Suç unsurlarına yönelik kararlı duruşumuz devam edecek." ifadesine yer verildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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