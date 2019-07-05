Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği noktada, Atilla Gezici'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gezici'nin öldüğünü tespit etti. Kolundan hafif yaralanan F.Ç'nin tedavisi ise ambulansta yapıldı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücü F.Ç'yi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.