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Adana'da trafik kazası geçiren evli çifti ölüm ayırdı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Özlem Mert yaşamını yitirdi, eşi Mevlüt Mert (35) yaralandı

Adana'da trafik kazası geçiren evli çifti ölüm ayırdı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki çifti ölüm ayırdı
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DHA

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Kuşçusofulu mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Mert yönetimindeki 01 DS 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mevlüt ve eşi Özlem Mert, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan Özlem Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, eşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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