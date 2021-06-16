Adana'da yakalanan 2 gasp şüphelisi tutuklandı

AA

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesinde, iki gün arayla M.Ş.G’nin (71) 5 bin 300, M.A'nın (34) da 3 bin 500 lirası, araçlarına zorla binen kişilerce gasbedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri mağdurların şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden iki zanlının bir otelde konaklayıp daha sonra buradan ayrıldıklarını belirledi.

Otel kayıtlarından Ö.B. (18) ve H.T. (24) olduğu tespit edilen zanlılar, Merkez Park’ta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, mağdurlara ait araçlara binmesi bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.