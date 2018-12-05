Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı evde yangın çıktığı ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin birinci katta çıkan ve üst katlara sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale etti. Bu sırada binada yaşayan 4 kişinin alevler nedeniyle 3. kattaki balkonda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak bu kişilerin bulunduğu kata çıktı.

İtfaiye ekipleri daire kapısını kırarak içeri girdi ve balkonda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. AA'nın haberine göre; dumandan etkilendiği tespit edilen 4 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler yaptıkları çalışmada yangının klimanın elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

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