Muhammed'i bıçaklayıp döner yemeye gitmiş!

Adana’da sosyal medyada canlı yayın sırasında tartışıp buluştuğu arkadaşı C. E. (17) tarafından bıçaklanan lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan (17), yaşam mücadelesi veriyor. C.E.'nin en ağır cezayı almasını isteyen Cevdet Aslan, "Oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Oğlum can çekişirken etraftakilere ‘Ambulans çağırmayın’ deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir" dedi.

Olay, 11 Eylül günü saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesinin Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan ve 6 yıllık arkadaşı C.E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı. Yayının ardından Aslan’ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi. Aslan bisikletiyle buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı. Ardından yaralı halde darbedilen genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay sonrası bir süre Aslan’ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E. daha sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, özel bir hastaneye kaldırıldı.