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        Haberler Gündem Adana'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı - Güncel haberler

        Adana'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:40 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:40
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        Yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Gedikli Mahallesinde meydana geldi.

        Kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaçlıklı alana devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

        İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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