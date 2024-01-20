Adana Demirspor: 1 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Adana Demirspor, 52. dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. MKE Ankaragücü bu gole 63. dakikada Pedrinho ile karşılık verdi.
Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor, Karaman ile ilk maçta 1 puan aldı. Öte yandan Akdeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 30, Ankaragücü 25 puana yükseldi.
Adana Demirspor, ligdeki bir sonraki haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. MKE Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.