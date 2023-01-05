Karşılaşmanın 29. dakikasında Belhanda'nın penaltısı ile öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Adana Demirspor adeta açıldı ve 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'nin attığı gollerle skoru 6-0'a getirerek üç puanı almayı başardı.