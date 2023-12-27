Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok" - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok" - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamasında "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok ve görüşme de yok. Şu anda yurt dışında ilgilenen takımlar var ve görüşmeler devam ediyor. Ederini bulursa ve futbolcu da gitmek isterse, hayırlı olsun deriz." ifadelerine yer verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da bu sezon çıktığı 20 maçta 7 asistlik performansıyla dikkatları üzerine çeken Yusuf Sarı için başkan Murat Sancak'tan açıklama geldi. Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok ve görüşme de yok. Şu anda yurt dışında ilgilenen takımlar var ve görüşmeler devam ediyor. Ederini bulursa ve futbolcu da gitmek isterse, hayırlı olsun deriz." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Yusuf Sarı'nın Adana Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Adana Demirspor kariyerinde toplam 54 kez maça çıkan Milli Futbolcu, 9 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.