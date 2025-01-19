Adana Demirspor'da Yusuf Barasi kırmızı kart gördü!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi ekipte Yusuf Barasi, yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Giriş: 19.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 19.01.2025 - 20:27
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 56. dakikasında Yusuf Barasi, Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
İşte o pozisyon:
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