Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI ANLATIM

SAAT: 13.30

STAT: Yeni Adana

HAKEM: Yasin Kol

YAYIN: beIN Sports 1

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Alioui, Aimbetov.

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Opoku, Yasin, Piatkowski, Aytaç, Cafu, Hajradinovic, Brekalo, Fall.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Hatayspor’u 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İstanbul ekibi de teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Burak Yılmaz’ı getirdi.

25 puanla 12. sırada bulunan Kasımpaşa, deplasmanda kazanarak yeni hocasıyla seriye başlama hedefinde.

Ligde son dört maçında Başakşehir, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’a mağlup olan Adana ekibi, 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, takımın başına Mustafa Alper Avcı’yı getirdi. Adana temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeni hocasıyla çıkışa geçmek istiyor.