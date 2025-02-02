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        Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI ANLATIM

        Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa, deplasmanda kazanarak yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile seriye başlamayı hedefliyor. Adana Demirspor da yeni hocasıyla birlikte mücadeleden galip ayrılarak kötü gidişatına son vermek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:32
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        SAAT: 13.30

        STAT: Yeni Adana

        HAKEM: Yasin Kol

        YAYIN: beIN Sports 1

        Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Alioui, Aimbetov.

        Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Opoku, Yasin, Piatkowski, Aytaç, Cafu, Hajradinovic, Brekalo, Fall.

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        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

        Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Hatayspor’u 5-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İstanbul ekibi de teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Burak Yılmaz’ı getirdi.

        25 puanla 12. sırada bulunan Kasımpaşa, deplasmanda kazanarak yeni hocasıyla seriye başlama hedefinde.

        Ligde son dört maçında Başakşehir, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’a mağlup olan Adana ekibi, 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

        Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler, takımın başına Mustafa Alper Avcı’yı getirdi. Adana temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeni hocasıyla çıkışa geçmek istiyor.

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