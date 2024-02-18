Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 2-0’dan sonra alınan 1 puan gayet iyi - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 2-0’dan sonra alınan 1 puan gayet iyi

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız. Deplasmanda 2-0'dan sonra alınan bir puan gayet başarılı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2-0'dan sonra alınan 1 puan gayet iyi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçının ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmanda 2-0’dan sonra alınan bir puan gayet başarılı” ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmada pozisyonlarının olduğunu ancak son vuruşu yapamadıklarına dikkat çeken Karaman, “Önce 2-0’dan 2-2 yapan, sonra da 3-2’den 3-3 yapan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. 2-0’dan dönüş yapmak kolay değil. Daha sonra 3-2’den dönüş yapmak hiç kolay geldi. 2-2’yi yakalayıp oyunun momentumu size geçmişken 3-2 geriye düşüp demoralize oluyorsunuz. Peşinden 4’ü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı. Yeni bir takımız. Oyunun içinde zaman zaman güzel şeyler oluyor. Bunlar yeterli değil. İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var, son vuruşu iyi yapamadık. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Bu teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Fakat bireysel hatada oyuncu değiştirmek, taktik değiştirmek çok zor oluyor. İkinci yarıya kaleci değişikliği ile başladık. Bu tür riskleri kendim aldım. 2 tane demoralize olan arkadaşımız vardı. Onlar da bizim oyumumuz. Buna rağmen Vedat da penaltıyı çıkardı. Duran top aldı, yumrukladı. O da en azından ben bu rekabet ortamında varım dedi” ifadelerini kullandı.

        "MAÇTAN ÖNCE PSİKOLOJİK OLARAK SIRALAMAYA BAKTIĞINIZDA BİZ KAYBETSEK AYNI PUANDA OLUYORUZ"

        Ligde kazandıkları zaman alt taraftan uzaklaşacaklarını belirten Karaman, “Bizim amacımız yeni gelenlerle rekabet ortamı oluşturup, puanları alıp, peş peşe seri galibiyetlerle ligin altındaki takımlarla aramızdaki bağı koparmak. Alanyaspor’a da başarılar diliyorum. Zor bir maçtı. Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz. Ligin dibine yaklaşıyoruz. Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız. Deplasmanda 2-0’dan sonra alınan 1 puan gayet başarılı” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon