Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 28 Ekim Pazartesi Adana'da meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 28 Ekim Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...