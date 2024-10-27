Adana'da korkutan deprem! 28 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi
Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Adana ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 28 Ekim Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 28 Ekim Pazartesi Adana'da meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 28 Ekim Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...
ADANA'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.