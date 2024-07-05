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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!

        Adana'da, 10 yıllık eşi, 35 yaşındaki Seda Ergül'ü, 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren tutuklu sanık emekli astsubay 53 yaşındaki Yaşar Ergül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ergül'ün cezasına indirim uygulanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 08:39 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:45
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        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
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        Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan haberde Seda Ergül'ün, iddiaya göre terziye gitmek için aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine, çift arasında tartışma çıktı.

        3 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

        Tartışmanın büyümesiyle Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Seda Ergül, hayatını kaybetti.

        BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

        Seda Ergül'ün ölmeden 1 gün önce doğum günü olduğu ve eşi tarafından üzerinde "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta kesip sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.

        DAVA KARARA BAĞLANDI

        Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Yaşar Ergül hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın 3'üncü duruşması karara bağlandı.

        AİLESİ DE DURUŞMAYA KATILDI

        Duruşmaya tutuklu sanık Ergül, öldürülen Seda Ergül'ün annesi Nevzat, babası Hacı Ömer, ağabeyi Soner Güveloğlu, kızı S.S. ile taraf avukatları katıldı.

        "RAHMETLİ EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM"

        Müşteki ve tanıkların ifadeleri sonrası son söz hakkı verilen Ergül, "Eklenecek bir şey yok. Bir an istem dışı eşimi öldürdüm. Rahmetli eşimi çok seviyordum. 3 çocuğumun annesiydi" dedi.

        İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Seda Ergül'ün annesi ve diğer müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık Yaşar Ergül, 'Eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

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