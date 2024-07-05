Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan haberde Seda Ergül'ün, iddiaya göre terziye gitmek için aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine, çift arasında tartışma çıktı.

3 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ Tartışmanın büyümesiyle Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Seda Ergül, hayatını kaybetti.

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI Seda Ergül'ün ölmeden 1 gün önce doğum günü olduğu ve eşi tarafından üzerinde "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta kesip sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.

DAVA KARARA BAĞLANDI Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Yaşar Ergül hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın 3'üncü duruşması karara bağlandı.