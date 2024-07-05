Adana'da olay, 19 Ağustos 2023 tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78101 sokakta bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana gelmişti.

Toker, "İki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor, ben iki kerenin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun asılmasını istiyorum. Çocuğuma nasıl yaptıysa, torunuma ne yaptıysa aynı işkenceyi kendisi de görsün. Çok kötü bir halde buldum çocuklarımı, aynısı ona yapılsın ki nasıl bir duygu hissetsin" dedi.

"BABASINA KARŞI ÇOK SAYGILIYDI"

49 yerinden babası tarafından bıçaklanarak öldürülen torunu Alperen'in gül gibi çok güzel bir çocuk olduğu dile getiren Toker, "Hayata doymadı, çok hayalleri olan bir çocuktu. Babasına karşı bir saygısızlığı yok, çevresine karşı yok. Çok uyumlu ve güzel çocuktu" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNA KIYAN ADAMIN KELLESİNİ KESSİNLER"

Toker, "Çocuğumun kanı kalmasın. Katil idam edilsin, kellesini kessinler. İnsana kıyan, çocuğuna kıyan adam yaşamasın, nefes alması normal değil. Hayat çok kötü, çocuklarım da soldu. İki çocuğum daha var onların hayatı da kaydı. Üzüntüden ne yapacağım. Onu bana verseler ben de aynısını yapmak isterim ona. Canım çok yanıyor, ben her gün mezarlığa gidiyorum, ağlıyorum" dedi.