Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli olan polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine polis memuru Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı aldı.

COPLA UZUN SÜRE DÖVDÜ İHA'daki habere göre Tehçi, sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi'ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre copla karısını dövdü. Bir süre sonra Mehmet Tehçi karısının boğazını keserek öldürdü.

KAHVALTI SOFRASINDA 3 ÖLÜ Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin evine geldi. Polis memuru Mehmet Tehçi, kahvaltı sofrasında kayınbabası Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.