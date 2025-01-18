Katliamdan önce eşine işkence yapmış!
Adana'da ve Mersin'de, aile katliamı yapıp 5 kişiyi öldüren ve ifadesinde, "Anlık sinir krizi geçirdim çok pişmanım" diyen polis memuru Mehmet Tehçi'nin, eşi Ferdane Tehçi'yi öldürmeden önce işkence yaptığı ileri sürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli olan polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tuttu. Bunun üzerine polis memuru Mehmet Tehçi eşini ve ailesini öldürme kararı aldı.
COPLA UZUN SÜRE DÖVDÜ
İHA'daki habere göre Tehçi, sabah kalktığında, eşi Ferdane Tehçi'ye (37) ters kelepçe taktı. Ardından karısını soyan Mehmet Tehçi, uzun bir süre copla karısını dövdü. Bir süre sonra Mehmet Tehçi karısının boğazını keserek öldürdü.
KAHVALTI SOFRASINDA 3 ÖLÜ
Polis memuru Mehmet Tehçi, eşini öldürdükten sonra 2 çocuğunu da alarak kayınbabası Yusuf Tehçi'nin evine geldi. Polis memuru Mehmet Tehçi, kahvaltı sofrasında kayınbabası Yusuf Tehçi, kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazını kesip, kayınbabasının kız kardeşi Semihe Tehçi'yi de kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
ÇOCUKLARININ YANINDA VURDU
Mehmet Tehçi daha sonra ise öğretmen olan kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (40) etüt merkezinden alıp çocukları araçtayken kayınbiraderini ayağından vurdu. Tehçi, kayınbiraderini ormanlık alanda öldürdü.
Katil zanlısı, Ceyhan Yılan Kale mevkiisinde yakalanıp, tutuklanmıştı.