Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent Caddesindeki bir markete giren hırsızlar bir süre raflardaki parfümlere baktı.

BEĞENDİKLERİNİ ALIP GÖTÜRDÜLER

İHA'daki habere göre daha sonra parfümü eline sıkan bir şüpheli kokladıktan sonra beğendiği parfümü aldı. Şüphelilerden biri parfümü montunun cebine koyarken, diğeri parfümü pantolonunun içine koyup marketten ayrıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Parfümlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibi Abdullah Şengil'e bildirdi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şengil güvenlik kamerasına baktığında iki kişinin parfümü çaldığını belirledi. Şengil kayıtları polise vererek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 2 şüpheliyi yakaladı.

"BİZİM HIRSIZLAR KALİTELİ HIRSIZ"

İş yerinde benzer olayların sık sık yaşandığını belirten Abdullah Şengil, hırsızların özellikle kozmetik ürünlerini hedef aldığını söyledi. Duruma esprili bir dille tepki gösteren Şengil, "Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar" diye konuştu.