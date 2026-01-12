Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Koklaya koklaya kaliteli olanları çaldılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Koklaya koklaya kaliteli olanları çaldılar!

        Adana'da, 2 şüpheli kokladıktan sonra parfümleri çalması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İş yeri sahibi hırsızların genelde parfüm çaldığını belirterek, "Bizim hırsızlar kaliteli" dedi

        Giriş: 12.01.2026 - 09:42 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:39
        Sesli Dinle
        Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Levent Caddesindeki bir markete giren hırsızlar bir süre raflardaki parfümlere baktı.

        BEĞENDİKLERİNİ ALIP GÖTÜRDÜLER

        İHA'daki habere göre daha sonra parfümü eline sıkan bir şüpheli kokladıktan sonra beğendiği parfümü aldı. Şüphelilerden biri parfümü montunun cebine koyarken, diğeri parfümü pantolonunun içine koyup marketten ayrıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Parfümlerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar durumu iş yeri sahibi Abdullah Şengil'e bildirdi.

        İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şengil güvenlik kamerasına baktığında iki kişinin parfümü çaldığını belirledi. Şengil kayıtları polise vererek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 2 şüpheliyi yakaladı.

        "BİZİM HIRSIZLAR KALİTELİ HIRSIZ"

        İş yerinde benzer olayların sık sık yaşandığını belirten Abdullah Şengil, hırsızların özellikle kozmetik ürünlerini hedef aldığını söyledi. Duruma esprili bir dille tepki gösteren Şengil, "Sürekli hırsızlık oluyor. İlginç olan, sadece kozmetik ürünlerini çalıyorlar. Bizim hırsızlar kaliteli hırsızlar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 9 Ocak 2026 (Fransa Süper Kupası PSG'nin)

        Süper Kupa sahibini buluyor. Matteo Guendouzi resmi imzayı attı. Mert Günok yeniden Fenerbahçe'de. Kadınlar Türkiye Kupası'nda dörtlü final. Vakıfbank İtalya'da tarih yazdı. Fransa Süper Kupası PSG'nin. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #adana
        #Son dakika haberler
