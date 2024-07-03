O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı! Adana'da, miras nedeniyle çıkan tartışmada Kezban A. ile kızları Elif A. ve Songül A., akrabaları olan baba ile 2 oğlu tarafından feci biçimde darp edildi. O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.07.2024 - 09:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:32 facebook

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