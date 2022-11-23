Yeni gelin, Adana kebabı yapmayı öğrendi

ADANA, (DHA)ADANA'da katıldığı Kebap Atölyesi'nde zırhla et kıyıp, tescilli Adana kebabı yapmayı öğrenen, iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, "Adana'da böyle anlar yaşandı. Yeni gelin. Öğreniyorum" notuyla sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünle iş insanı Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı, hafta sonunu eşiyle Adana'da geçirdi. Kenti gezip lezzetlerini tadan Nazlı Sabancı, bir restoranın düzenlediği Kebap Atölyesi'ne katıldı. Zırhla et kıyan Nazlı Sabancı, tescilli Adana kebabı yapmasını öğrendi. Nazlı Sabancı bu anlarda çekilen görüntüsünü, "Adana´da böyle anlar yaşandı. Yeni gelin. Öğreniyorum" notu yazıp, gülümseme işaretleriyle sosyal medya hesaplarında paylaştı. Nazlı Sabancı, eğitimin ardından 'Fahri Kebap Ustası Sertifikası' aldı.
Bu arada Nazlı Sabancı'nın bir koluna akıllı, diğer koluna normal saat taktığı görüldü. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Adana Nuri PİR
2022-11-23 10:17:05
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