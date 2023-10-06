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        Durdurulan otomobilden bonzai hammaddesi çıktı; 4 tutuklama

        ADANA'dapolisin otoyolda takip edip, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 3 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:25
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        Durdurulan otomobilden bonzai hammaddesi çıktı; 4 tutuklama
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        ADANA'dapolisin otoyolda takip edip, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 3 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, ön koltuğun altındaki çantanın içerisinde vakumlu paketlere yerleştirilmiş 3 kilo bonzai hammaddesi ele geçirdi. Hammadde ile 300 kilo bonzai üretimi yapılabildiği belirtildi. Araçtan indirilen sürücü Yunus S., Erman K., Ekin E. ile Hasancan Ö., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yunus S. uyuşturucudan haberinin olmadığını, Adana'ya araç satın almaya geldiğini öne sürdü. Diğer şüpheliler Ekin E. ile Hasancan Ö. ise çantada silah olduğunu bildiklerini, uyuşturucuyu bilmediklerini iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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