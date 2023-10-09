8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına tepki ADANA´daD.G. (8), babası Erol G.'ye (42) A.K.´nin oğlu F.K. (18) tarafından farklı tarihlerde cinsel istismara uğradığını anlattı. İstismarın, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Erol G., ifadesinin ardından serbest bırakılan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan F.K.´nin cezalandırılmasını istedi.

ADANA´daD.G. (8), babası Erol G.'ye (42) A.K.´nin oğlu F.K. (18) tarafından farklı tarihlerde cinsel istismara uğradığını anlattı. İstismarın, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Erol G., ifadesinin ardından serbest bırakılan ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan F.K.´nin cezalandırılmasını istedi.

Merkez Sarıçam ilçesi Çirişgediği Mahallesi´ndeki bir tavuk çiftliğinde çalışan Erol G.´nin oğlu D.G., iddiaya göre aynı çiftlikte personel şefi olarak görev yapan A.K.´nin oğlu F.K. tarafından geçen ay farkli tarihlerde cinsel istismara uğradı. D.G.´nin durumu anlatmasının ardından Erol G., aynı lojmanda oturan A.K. ile konuşmaya gitti. Durumu öğrenen A.K., oğlu F.K.´yi darbedip, Erol G.´den şikayetçi olmamasını istedi. Erol G., istismarın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Oğlu ile 30 Eylül´de Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı´na giden baba, F.K. hakkında şikayetçi oldu.

SERBEST KALDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K.´nin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan F.K.´nin, daha önce de aynı çiftlikte çalışan 3 kişinin çocuklarına da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Şikayetin ardından A.K., Erol G.'yi cep telefonuyla arayarak tartıştı. Erol G. de A.K.´ye çocuğuna sahip çıkmasını söylediği bir mesaj gönderdi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Şüpheli F.K.´nin, daha önce de başka çocuklara istismarda bulunduğunu öne süren Erol G. , "Olayı öğrendikten sonra A.K.´nin yanına gittim. O da oğluna iki tokat atarak beni ikna etmeye çalıştı. Görüntüyle birlikte jandarmaya giderek, şikayetçi oldum. İstismarda bulunan çocuğun işlediği suçta, ailesinin hiç sorumluluğu yok mu? A.K., oğlunun iş yerinde çalışan bir kişinin eşine de uygunsuz fotoğraf gönderdiğini söyledi. Bu konuda sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.