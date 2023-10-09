Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı ADANA'dabuyıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne, toplam 923 bin kişi katıldı. 3 günlük festivalde, 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

ADANA'dabuyıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne, toplam 923 bin kişi katıldı. 3 günlük festivalde, 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 'Cumhuriyetin 100'üncü yılı' temasıyla düzenlenen 7'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali, sona erdi. Kent protokolünün, mangal ateşini yakmasıyla start alan ve 3 gün boyunca lezzetseverleri konuk eden festivale, yurt içi ve yurt dışından 923 bin kişi katıldı.

GÖSTERİ VE KONSER YAPILMADI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle festivalde, bu yıl konser düzenlenmedi ve havai fişek gösterileri de iptal edildi. Adana Valiliği, festival süresince; 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde yer alan tüm oteller tamamen doldu. Bu sebeple bazı misafirlerimiz konaklamaları amacıyla çevre illerdeki otellere yönlendirildi. 6 Şubat´ta meydana gelen ve Adana´yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan esnafımızın bu festival sayesinde derin bir nefes aldı" denildi.

FESTİVALİN YILDIZI; ADANA KEBABI

Festivalde yer alan, kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından boruda pişirilmesi ile hazırlanan metrelik Adana boru kebabının üreticisi Yaşar Aydın, festivalin dolu dolu geçtiğini belirtti. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin meşhur Adana kebabının lezzetiyle buluştuğunu belirten Aydın, "Festivalin yıldızı, yine her zaman olduğu gibi Adana kebabı oldu. Güzel bir festivale imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.