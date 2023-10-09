Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı

        ADANA'dabuyıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne, toplam 923 bin kişi katıldı. 3 günlük festivalde, 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'dabuyıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne, toplam 923 bin kişi katıldı. 3 günlük festivalde, 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

        Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 'Cumhuriyetin 100'üncü yılı' temasıyla düzenlenen 7'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali, sona erdi. Kent protokolünün, mangal ateşini yakmasıyla start alan ve 3 gün boyunca lezzetseverleri konuk eden festivale, yurt içi ve yurt dışından 923 bin kişi katıldı.

        GÖSTERİ VE KONSER YAPILMADI

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle festivalde, bu yıl konser düzenlenmedi ve havai fişek gösterileri de iptal edildi. Adana Valiliği, festival süresince; 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde yer alan tüm oteller tamamen doldu. Bu sebeple bazı misafirlerimiz konaklamaları amacıyla çevre illerdeki otellere yönlendirildi. 6 Şubat´ta meydana gelen ve Adana´yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan esnafımızın bu festival sayesinde derin bir nefes aldı" denildi.

        FESTİVALİN YILDIZI; ADANA KEBABI

        Festivalde yer alan, kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından boruda pişirilmesi ile hazırlanan metrelik Adana boru kebabının üreticisi Yaşar Aydın, festivalin dolu dolu geçtiğini belirtti. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin meşhur Adana kebabının lezzetiyle buluştuğunu belirten Aydın, "Festivalin yıldızı, yine her zaman olduğu gibi Adana kebabı oldu. Güzel bir festivale imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        Adana'da babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Adana'da babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına tepki
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisinin serbest kalmasına tepki
        Adana'da 37 milyon makaron ele geçirildi
        Adana'da 37 milyon makaron ele geçirildi
        Adanaspor - Giresunspor: 4-2
        Adanaspor - Giresunspor: 4-2
        AFAD ekipleri, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde çalışmalarını anlatt...
        AFAD ekipleri, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde çalışmalarını anlatt...