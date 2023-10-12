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        Adana Valiliği, Çukurova Rock Festivali'ne izin vermedi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:30
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        Adana Valiliği, Çukurova Rock Festivali'ne izin vermedi (2)
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        MAHKEMEKARARIİPTAL ETTİ; FESTİVAL BAŞLADI

        Adana'da düzenlenen Çukurova Rock Festivali'nin Adana Valiliği tarafından iptal edilmesi, mahkemeden geri döndü. 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana İdare Mahkemesi´nden iptale yönelik yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından kapılarını 18 yaş üstü kişilere açtı.

        FESTİVAL ALANI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

        Festivale ilgi gösteren binlerce kişi, Seyhan Nehri kıyısındaki konser alanının çevresinde yoğunluk oluşturdu. Tertip komitesi, kalabalık arasında 18 yaş altı gençlerin de bulunması nedeniyle girişteki bariyerleri bir süre kapattı. Güvenlik görevlilerini aşıp, bariyerleri yıkan gençler, bu defa festivalin bilet gişelerinin yanındaki diğer barikatta yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle gişe işlemleri yapılamadı. Gençlerden bazıları prefabrik gişelere zarar verdi, bazıları da barikatları yıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahalede zorlandığı alanda gençler buldukları boşluklardan konser alanına girmeye çalıştı.

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALEDE ZORLANDI

        Çıkan arbede sırasında güvenlik görevlileri, gişelere ve barikatlara zarar verdiği öne sürülen bazı gençleri darbetti. Kalabalık içerisindeki bir kadın da, gruba müdahale etmeye çalışan erkek güvenlik görevlisine tekme ve yumruk attı. Organizatör ve sanatçı Umut Kuzey de duruma müdahale ederek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra ortalığın sakinleşmesi ve 18 yaş üstü biletli izleyicilerin konser alanına alınmasıyla festival başladı. Festivalin ilk gününde Deynekçiler, Yedinci Ev, Heijan - Muti, Dedublüman ve Uzi sahne aldı.

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