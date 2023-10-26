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        Kızını ve yeğenini yanına alıp aile görünümüyle girdikleri apartmandan motosiklet çaldılar

        ADANA´dakendilerine aile görünümü verebilmek için yeğenini ve kızını yanına alan Figen B. (25) ile arkadaşı T.Y. (26), bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüpheli Figen B.´yi gözaltına aldı. İfadesinde, "Çocuğumu gezdirmek için gezintiye çıktım. Yanımdaki arkadaşım T.Y., motosikleti çaldı. Benim olayla bir ilgim yok" diyen Figen B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:00
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        Kızını ve yeğenini yanına alıp aile görünümüyle girdikleri apartmandan motosiklet çaldılar
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        ADANA´dakendilerine aile görünümü verebilmek için yeğenini ve kızını yanına alan Figen B. (25) ile arkadaşı T.Y. (26), bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüpheli Figen B.´yi gözaltına aldı. İfadesinde, "Çocuğumu gezdirmek için gezintiye çıktım. Yanımdaki arkadaşım T.Y., motosikleti çaldı. Benim olayla bir ilgim yok" diyen Figen B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 19 Ekim saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´nde meydana geldi. Kendilerine aile görünümü vermek için 5 yaşındaki kızını ve yeğeni M.Ç.´yi (16) yanına alan Figen B. ile arkadaşı T.Y., yürüyüş yaptıkları sokaktaki motosikletleri çalmak için keşif yaptı. Şüpheliler, bir apartmanın bahçesindeki Perihan B.´nin (26) motosikletini fark etti. Figen B. gözcülük yaparken, T.Y. ise motosikleti çaldı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sabah motosikletinin çalındığını fark eden Perihan B.´nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Figen B.´yi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi´ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Diğer şüpheliler T.Y. ve M.Ç.´nin ise izine rastlanmadı. Figen B. ifadesinde, "Çocuğumu gezdirmek için gezintiye çıktım. Yanımdaki arkadaşım T.Y., motosikleti çaldı. Benim olayla bir ilgim yok" dedi.

        3 MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

        Ayrıca, polis ekipleri, farklı tarihlerde 3 ayrı motosiklet çaldığı belirlenen Mert Ü.´yü (23) Bey Mahallesi´ndeki adresine yapılan baskında yakaladı. Mert Ü., güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıklarla ilgili, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak hırsızlık yapmadım" savunması yaptı. Şüphelinin çaldığı motosikletler ise bulunamadı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Figen B. ise eşinin cezaevinde olması ve çocuğuna bakma yükümlülüğünden dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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