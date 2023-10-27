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        Adana'da otomobil alev aldı; 2'si çocuk, 3 yaralı

        ADANA'nınKozan ilçesinde akaryakıt istasyonu çıkışında alev alan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı; bagajdaki 1 koyun öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:55
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        Adana'da otomobil alev aldı; 2'si çocuk, 3 yaralı
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        ADANA'nınKozan ilçesinde akaryakıt istasyonu çıkışında alev alan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı; bagajdaki 1 koyun öldü, diğeri yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Kozan ilçesi Kozan-Feke yolu Sıralif mevkisinde meydana geldi. Mustafa Özkan (40) yönetimindeki 01 UY 285 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket etti. Kısa bir süre sonra otomobil, istasyon çıkışında alev aldı. Çalışanlar alevlere müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü Özkan, oğlu Berat Özkan (9) ile yeğeni Ziya Can (10), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin bagajındaki 1 koyun öldü, diğeri yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

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