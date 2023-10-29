Adanaspor - Ümraniyespor: 1-0
STAT:YeniAdana
HAKEMLER: Burak Olcar, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Şengül
ADANASPOR: Ahmet Said- Hüseyin (Dk.86 Ferhat), Fatih, Evren, Feyzi, Kubilay(Dk.86 Harun), Oberlin (Dk.70 Diakite), Hakkı (Metehan), Champness (Dk.60 Yepie), Dabo, Fernandes
ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed- Hasan, Glumac, Popov (Dk.87 Cofie), Cavere, Muhhamed (Dk.46 Emre), Serkan (Dk.46 İlhami), Onur (Dk.70 Melih), Diniyev, Bregu(Dk.70 Bouali), Klonaridis
GOLLER: Dk.74 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Hakkı, Evren, Feyzi, Dabo (Adanaspor)
1´inci Lig 10´uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Ümraniyespor´u 1-0 mağlup etti.
9´uncu dakikada Ümraniyespor´da atak geliştiren Serkan, sağdan atak geliştirip pasını Diniyev´e gönderdi. Diniyev´in vuruşunda kaleci Ahmet, topu çelmek isterken elinden kaçırdı. Dönen topla buluşan Klonaridis´in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
20´nci dakikada Adanaspor´da Champnes, soldan ilerleyip ceza yayındaki Hakkı´ya pasını gönderdi. Hakkı´nın pasıyla topla buluşan Oberlin´in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
26´ncı dakikada Ümraniyespor atağında Bregu pasını Hasan´a gönderdi. Hasan´ın sert şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.
43´üncü dakikada Ümraniyespor´da serbest vuruş kullanan Diniyev, içeri ortaladı. Ceza sahası içerisinde Cavare kafayla içeri ortaladı. Ön direkte bulunan Klonaridis´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golün geçersiz olduğunu söyledi.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
47´nci dakikada Ümraniyespor´da Bregu´nun pasıyla buluşan Emre Demir, ceza alanına girip sol çaprazdan sert vurdu. Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
49´uncu dakikada Ümraniyespor´da Serkan, soldan Bregu ile verkaç yaparak şutunu gönderdi. Kaleci Ahmet son anda topu kornere çeldi.
54´üncü dakikada Adanaspor´da atak geliştiren Fevzi, içeri ortaladı. Fevzi´nin ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi ancak top Hakkı´da kaldı. Hakkı´nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
74´üncü dakikada Adanaspor´da ceza alanı önü sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Feyzi´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adanaspor 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.
DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI
2023-10-29 18:01:41