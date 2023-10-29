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        Adanaspor -  Ümraniyespor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:05
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        Adanaspor -  Ümraniyespor: 1-0
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        STAT:YeniAdana

        HAKEMLER: Burak Olcar, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Şengül

        ADANASPOR: Ahmet Said- Hüseyin (Dk.86 Ferhat), Fatih, Evren, Feyzi, Kubilay(Dk.86 Harun), Oberlin (Dk.70 Diakite), Hakkı (Metehan), Champness (Dk.60 Yepie), Dabo, Fernandes

        ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed- Hasan, Glumac, Popov (Dk.87 Cofie), Cavere, Muhhamed (Dk.46 Emre), Serkan (Dk.46 İlhami), Onur (Dk.70 Melih), Diniyev, Bregu(Dk.70 Bouali), Klonaridis

        GOLLER: Dk.74 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)

        SARI KARTLAR: Hakkı, Evren, Feyzi, Dabo (Adanaspor)

        1´inci Lig 10´uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Ümraniyespor´u 1-0 mağlup etti.

        9´uncu dakikada Ümraniyespor´da atak geliştiren Serkan, sağdan atak geliştirip pasını Diniyev´e gönderdi. Diniyev´in vuruşunda kaleci Ahmet, topu çelmek isterken elinden kaçırdı. Dönen topla buluşan Klonaridis´in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        20´nci dakikada Adanaspor´da Champnes, soldan ilerleyip ceza yayındaki Hakkı´ya pasını gönderdi. Hakkı´nın pasıyla topla buluşan Oberlin´in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

        26´ncı dakikada Ümraniyespor atağında Bregu pasını Hasan´a gönderdi. Hasan´ın sert şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.

        43´üncü dakikada Ümraniyespor´da serbest vuruş kullanan Diniyev, içeri ortaladı. Ceza sahası içerisinde Cavare kafayla içeri ortaladı. Ön direkte bulunan Klonaridis´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golün geçersiz olduğunu söyledi.

        Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

        47´nci dakikada Ümraniyespor´da Bregu´nun pasıyla buluşan Emre Demir, ceza alanına girip sol çaprazdan sert vurdu. Emre´nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        49´uncu dakikada Ümraniyespor´da Serkan, soldan Bregu ile verkaç yaparak şutunu gönderdi. Kaleci Ahmet son anda topu kornere çeldi.

        54´üncü dakikada Adanaspor´da atak geliştiren Fevzi, içeri ortaladı. Fevzi´nin ortasında savunma topu uzaklaştırmak istedi ancak top Hakkı´da kaldı. Hakkı´nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        74´üncü dakikada Adanaspor´da ceza alanı önü sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Feyzi´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adanaspor 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2023-10-29 18:01:41

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