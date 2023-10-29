Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılında fener alayı

ADANA´da29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı, saat 19.23 itibariyle başlayan fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılı dolayısıyla Atatürk Caddesi´nde toplanan kalabalık grup, saatler 19.23´ü gösterdiğinde ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Bulvarı´na yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerine Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldız baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı. Atatürk anısına sloganlar atan grup, dev Türk bayrağı ve davul eşliğinde gerçekleşen yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı´nda sona erdirdi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, Melek Mosso ve Ozan Doğulu konserleriyle devam edecek.