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        Amerikan bombardıman uçakları, eğitim görevi için İncirlik Hava Üssü'ne geldi

        ADANA´da,ABD Hava Kuvvetleri´nin 9´uncu Seferi Bombardıman Filosu´na görevlendirilen B-1B tipi bombardıman uçakları, görev gücü eğitim misyonu çerçevesinde sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü´ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:20
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        Amerikan bombardıman uçakları, eğitim görevi için İncirlik Hava Üssü'ne geldi
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        ADANA´da,ABD Hava Kuvvetleri´nin 9´uncu Seferi Bombardıman Filosu´na görevlendirilen B-1B tipi bombardıman uçakları, görev gücü eğitim misyonu çerçevesinde sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü´ne geldi.

        İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri´nin 9´uncu Seferi Bombardıman Filosu´na görevlendirilen B-1B tipi bombardıman uçakları, KC-135R Asena tankerleri ve F-16 Fighting Falcon'ları da içerecek şekilde, önceden planlanmış eğitim görevleri için Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edildi.

        KISA SÜRE KALDILAR

        Bombardıman uçakları, sıcak yakıt ikmali için dün İncirlik Hava Üssü´ne geldi. Uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce, 2 saatten daha kısa bir süre İncirlik Hava Üssü´nde kaldı. ABD Hava Kuvvetleri 9´uncu EBS Komutanı Yarbay Stillwell, "Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu" diye konuştu.

        ABD Hava Kuvvetleri 39´uncu Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg ise "İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösteriyor" dedi. 

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