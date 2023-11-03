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        Adana'da köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        ADANA'nınKozan ilçesinde, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:25
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        Adana'da köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ADANA'nınKozan ilçesinde, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Fatih Çündü (39) yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı otomobil, önce yola aniden çıkan köpeğe, sonra da kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Açık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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