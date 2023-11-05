Küresel ısınmayla vektörel hastalıklar tehlikesi

ÇUKUROVAÜniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, küresel ısınmayla birlikte sıcaklık artışı ve yüksek nem nedeniyle Türkiye'de bazı vektör türlerinin artışa geçtiğini ve uzun zamandır görülmeyen batı Nil ateşi, zika ve tatarcık humması gibi hastalıklar açısından dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ÇÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisiyle yüksek sıcaklık ve nem artışı nedeniyle Türkiye'de daha önce görülmeyen vektör cinslerinin çeşitlenmeye ve çoğalmaya başladığını belirti. Bunların batı Nil ateşi, zika ve tatarcık humması gibi hastalıkları da beraberinde getireceğini belirten Prof. Dr. Kara, uyarılarda bulundu. Vektör türlerindeki değişikliklerin ve çevrede görülme artışının böcek bilimcilerin yaptığı çalışmalarda tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Kara, "Küresel ısınmayla birlikte gerekli ortamı sağlayıp çoğalan bu vektörler daha önce kendi bölgemizde görmediğimiz 'zika' ya da 'batı Nil ateşi' gibi hastalıkları da beraberinde getirecektir. Bunun örneklerine daha önce İzmir'de birkaç vakada rastlamıştık. Batı Nil ateşi, grip benzeri semptomlar ve deri döküntüleri ile kendini gösterir. Nadiren beyin zarında, beyinde veya diğer organlarda iltihaplanma gelişir. Zika ise özellikle el ve ayaklardaki küçük eklemlerde şişmelere, kas ağrısı, baş ağrısı, gözlerin arkasında ağrı ve kusmaya neden olur" dedi.

TATARCIK HUMMASINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

Özellikle daha önce çeşitli illerde küçük salgınlara da neden olan tatarcık humması hastalığından bahseden Prof. Dr. Kara, "Yine küresel ısınmayla beraber halk arasında yakağan ya da mucuk diye bilinen tatarcık sineklerinin türlerinde de bazı değişiklikler oldu ve bunları daha çok görmeye başladık. Bu durum da tatarcık humması denilen bir hastalığa neden oluyor. Yakın geçmişte ülkemizde Adana'nın Kozan ilçesinde, İzmir'in Çeşme ilçesinde Ankara'nın Mamak ilçesinde bu hastalık küçük çaplı salgınlar yapmıştı. Grip benzeri belirtiler gösteriyor. Kırgınlık, bulantı, kusma, yüksek ateş bulguları oluyor. 3 günlük ateş olması nedeniyle 3 gün hastalığı da deniyor. Bu böceklerin gerekli önlemler alınmadıkça, yaşam alanlarına müdahale edilmedikçe bu hastalıkların günümüzde de çoğalacağını tahmin etmekteyiz. Bunun gibi başka hastalıklar da karşımıza çıkacaktır" diye konuştu.

VEKTÖREL HASTALIKLA MÜCADELE

Vektörlerin neden olduğu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili olarak da Prof. Dr. Kara, "Böcek bilimcilerin küresel ısınma sonucunda çevremizdeki vektörlerle ilgili yaptığı araştırmalara ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler ise ilaçlamaları bu çalışmaya yönelik gerçekleştirmelidir. Yapılan ilaçlama tüm vektör türleri için önleyici olmayabiliyor. Hekimler de vektör kaynaklı olabileceğini düşündüğü farklı belirtileri iyi araştırmalı, buna uygun tedavi vermelidir. Belirtilerin kaynağının araştırılması, hastalığın artışa geçmesini önlemede önemli olacaktır."