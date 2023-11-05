Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Küresel ısınmayla vektörel hastalıklar tehlikesi

        ÇUKUROVAÜniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, küresel ısınmayla birlikte sıcaklık artışı ve yüksek nem nedeniyle Türkiye'de bazı vektör türlerinin artışa geçtiğini ve uzun zamandır görülmeyen batı Nil ateşi, zika ve tatarcık humması gibi hastalıklar açısından dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:35 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel ısınmayla vektörel hastalıklar tehlikesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇUKUROVAÜniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, küresel ısınmayla birlikte sıcaklık artışı ve yüksek nem nedeniyle Türkiye'de bazı vektör türlerinin artışa geçtiğini ve uzun zamandır görülmeyen batı Nil ateşi, zika ve tatarcık humması gibi hastalıklar açısından dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 

        ÇÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisiyle yüksek sıcaklık ve nem artışı nedeniyle Türkiye'de daha önce görülmeyen vektör cinslerinin çeşitlenmeye ve çoğalmaya başladığını belirti. Bunların batı Nil ateşi, zika ve tatarcık humması gibi hastalıkları da beraberinde getireceğini belirten Prof. Dr.  Kara, uyarılarda bulundu. Vektör türlerindeki değişikliklerin ve çevrede görülme artışının böcek bilimcilerin yaptığı çalışmalarda tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Kara, "Küresel ısınmayla birlikte gerekli ortamı sağlayıp çoğalan bu vektörler daha önce kendi bölgemizde görmediğimiz 'zika' ya da 'batı Nil ateşi' gibi hastalıkları da beraberinde getirecektir. Bunun örneklerine daha önce İzmir'de birkaç vakada rastlamıştık. Batı Nil ateşi, grip benzeri semptomlar ve deri döküntüleri ile kendini gösterir. Nadiren beyin zarında, beyinde veya diğer organlarda iltihaplanma gelişir. Zika ise özellikle el ve ayaklardaki küçük eklemlerde şişmelere, kas ağrısı, baş ağrısı, gözlerin arkasında ağrı ve kusmaya neden olur" dedi.

        TATARCIK HUMMASINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

        Özellikle daha önce çeşitli illerde küçük salgınlara da neden olan tatarcık humması hastalığından bahseden Prof. Dr. Kara, "Yine küresel ısınmayla beraber halk arasında yakağan ya da mucuk diye bilinen tatarcık sineklerinin türlerinde de bazı değişiklikler oldu ve bunları daha çok görmeye başladık. Bu durum da tatarcık humması denilen bir hastalığa neden oluyor. Yakın geçmişte ülkemizde Adana'nın Kozan ilçesinde, İzmir'in Çeşme ilçesinde Ankara'nın Mamak ilçesinde bu hastalık küçük çaplı salgınlar yapmıştı. Grip benzeri belirtiler gösteriyor. Kırgınlık, bulantı, kusma, yüksek ateş bulguları oluyor. 3 günlük ateş olması nedeniyle 3 gün hastalığı da deniyor. Bu böceklerin gerekli önlemler alınmadıkça, yaşam alanlarına müdahale edilmedikçe bu hastalıkların günümüzde de çoğalacağını tahmin etmekteyiz. Bunun gibi başka hastalıklar da karşımıza çıkacaktır" diye konuştu. 

        VEKTÖREL HASTALIKLA MÜCADELE

        Vektörlerin neden olduğu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili olarak da Prof. Dr. Kara, "Böcek bilimcilerin küresel ısınma sonucunda çevremizdeki vektörlerle ilgili yaptığı araştırmalara ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler ise ilaçlamaları bu çalışmaya yönelik gerçekleştirmelidir. Yapılan ilaçlama tüm vektör türleri için önleyici olmayabiliyor. Hekimler de vektör kaynaklı olabileceğini düşündüğü farklı belirtileri iyi araştırmalı, buna uygun tedavi vermelidir. Belirtilerin kaynağının araştırılması, hastalığın artışa geçmesini önlemede önemli olacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım

        Benzer Haberler

        Adana'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir nikah kıydı
        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir nikah kıydı
        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adana'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Adana'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Adana'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenli...
        Adana'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenli...
        Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali başladı
        Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali başladı