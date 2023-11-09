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        Adana´da gümrük kaçağı 52 milyon makaron ele geçirildi

        ADANA´dapolisin bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi, depo sahibi V.S.Ş., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:05
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        Adana´da gümrük kaçağı 52 milyon makaron ele geçirildi
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        ADANA´dapolisin bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi, depo sahibi V.S.Ş., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi´ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin  şüpheli V.S.Ş.´nin deposuna operasyon düzenlediği operasyonda koli ve poşetler içerisinde gümrük kaçağı 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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