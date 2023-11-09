Adana´da gümrük kaçağı 52 milyon makaron ele geçirildi ADANA´dapolisin bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi, depo sahibi V.S.Ş., tutuklandı.

ADANA´dapolisin bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi, depo sahibi V.S.Ş., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi´ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin şüpheli V.S.Ş.´nin deposuna operasyon düzenlediği operasyonda koli ve poşetler içerisinde gümrük kaçağı 52 milyon 100 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.