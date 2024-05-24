Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen çocuk kayboldu

Kanalda arama yapan dalgıç polisler, genci bulamadı. Bir süre daha kanalda aramayı sürdüren dalgıç polis, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.

İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde, elini yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına eğilen Burak Alper Bingül, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü.

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