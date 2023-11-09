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        Galatasaray kafilesi, Adana´da

        Süper Lig´in 12´nci haftasında Mersin´de Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana´ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:00
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        Galatasaray kafilesi, Adana´da
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        Süper Lig´in 12´nci haftasında Mersin´de Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana´ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

        Şampiyonlar Ligi´nde dün Almanya´da Bayern Münih´e 2-1 yenilen Galatasaray, cumartesi günü Mersin´de oynayacağı Hatayspor maçı için Adana´ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı´na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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