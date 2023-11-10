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        (Görüntülü) ÇUKUROVA'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:08
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        (Görüntülü) ÇUKUROVA'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU
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        DHA-Genel-Türkiye-Adana - Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK-Gülşah ÖZGEN-Soner AYDIN-İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN-Samim SELÇUK-Uğur SELÇİK-Adnan ÇELEBİ-Ali KADIADANA

        2023-11-10 12:06:54

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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