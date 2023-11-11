Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana´da silahlı kavga: 2 yaralı

        ADANA´dahusumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana´da silahlı kavga: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´dahusumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı.

        Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi´nde gece saatlerinde meydana geldi. Bağlar Polis Merkezi'nin arka sokağında husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi tabancayla 2 kişiyi vurup, kaçtı. Silah sesleri üzerine polis merkezinden çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Polis merkezinin çevresini kapatan polis, yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ve olayda kullanılan tabancayı buldu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
        Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak
        Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        BİSİKLETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
        BİSİKLETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
        Bisiklete çarpan motosikletli öldü
        Bisiklete çarpan motosikletli öldü