Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Çocuklarda çok su içme ve sık idrara çıkma diyabet habercisi 

        ADANA'daBalcalı Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Yüksel, çocuklarda çok su içme, sık idrara çıkma ve kilo kaybının eşlik ettiği belirtilerin Tip-1 diyabet hastalığının habercisi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarda çok su içme ve sık idrara çıkma diyabet habercisi 
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'daBalcalı Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Yüksel, çocuklarda çok su içme, sık idrara çıkma ve kilo kaybının eşlik ettiği belirtilerin Tip-1 diyabet hastalığının habercisi olduğunu söyledi.

        '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' kapsamında Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği'nin organizasyonuyla hastane bahçesinde diyabet hastası çocuklar için etkinlik düzenlendi. Balonlarla süslenen alanda pamuk prenses ve palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler, çocuklarla müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile '10'uncu Yıl Marşı'nı da söyledi.

        'SENSÖRLER KARŞILANSIN, PARMAKLARIM BANA KALSIN'

        Çocukların 'Tip-1, Tip-2'den farklıdır', 'Sensörler karşılansın, parmaklarım bana kalsın', 'Diyabet benim arkadaşım' pankartları taşıdığı etkinlikte, hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için herkes yakalarına mavi kurdele taktı.

        Balcalı Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Yüksel, yaptığı konuşmada, çocuk yaşlarda en sık Tip-1 diyabet ile karşılaştıklarını belirterek, çok su içme, sık idrara çıkma ve kilo kaybı gibi belirtiler gösteren çocukların mutlaka sağlık kuruluşuna götürülüp metabolik kontrollerinin yaptırılması gerektiğini vurguladı. Gün içerisinde birçok kez şeker ölçümünde parmak uçları delinen ve acıyan Tip-1 diyabet hastası çocuklar için bu durumun çok zorlu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yüksel, "Hastalarımızın şu an en büyük sıkıntısı sensörlü şeker ölçüm cihazları. Bunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenli olarak ödenmesi önemli, çünkü ailelere büyük bir maddi külfet oluşturuyor. Sosyal güvencesi olmayan hastalar ise bunu temin edemiyor. Bunu devletin karşılaması, sensörün SGK tarafından ödenmesi çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir girişimi oldu ama henüz hastalarımızın tamamı bundan faydalanamıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Kavga ettiği arkadaşını sulama kanalına atarak ölümüne neden olan sanığa mü...
        Kavga ettiği arkadaşını sulama kanalına atarak ölümüne neden olan sanığa mü...
        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun arkadaşına müebbet istemi
        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun arkadaşına müebbet istemi
        Sakar soyguncu, kuyumcuyu korkutmak isterken kendini vurdu
        Sakar soyguncu, kuyumcuyu korkutmak isterken kendini vurdu
        Adana'da kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da kuyumcuda silahlı soygun gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişiyi itfaiy...
        Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışarak yaralanan kişiyi itfaiy...