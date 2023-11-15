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        Damda oynayan Fatma'yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı

        ADANA'dasilahlı kavga sırasında damda oynayan Suriye uyruklu Fatma el-Ahmed Risvadi'nin (6) ölümüne neden oldukları ileri sürülen Süleyman Bayram (22) ile İmam Gür (23), tutuklandı. 2 şüpheli, sorguda birbirlerini suçlarken; kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için tabancalar incelemeye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:20
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        Damda oynayan Fatma'yı öldüren magandalar birbirlerini suçladı
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        ADANA'dasilahlı kavga sırasında damda oynayan Suriye uyruklu Fatma el-Ahmed Risvadi'nin (6) ölümüne neden oldukları ileri sürülen Süleyman Bayram (22) ile İmam Gür (23), tutuklandı. 2 şüpheli, sorguda birbirlerini suçlarken; kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için tabancalar incelemeye alındı.

        Olay, 30 Ekim'de saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1147. Sokak'ta meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman Bayram ile İmam Gür, birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada evin damına oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmet Risvadi'nin boynuna kurşun isabet etti. Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, 4 Kasım'da hayatını kaybetti.

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Süleyman Bayram, İmam Gür ile olay yerindeki boş kovanları topladığı tespit edilen arkadaşı Haşim B.'yi yakalandı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları tabancalar ele geçirildi. Tabancalar, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Bayram ile Gür, sorgularında birbirlerini suçlayarak, Fatma'yı öldüren kurşunun kendi tabancalarından çıkmadığını öne sürdü. İşlemleri sonrası Bayram ile Gür tutuklanırken, Haşim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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