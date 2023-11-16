Motosiklet hırsızı, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı

ADANA'da,gidon kilitlerini kırdığı 3 motosikleti çalan Onur M. (27), güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde ekim ayında meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyip, Onur M.'nin motosikletlerin gidon kilitlerini kırarak çaldığını belirledi. Onur M.'nin adresine baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Çalınan motosikletlerden biri şüphelinin evinin bahçesinde bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlıkların birinde Onur M.'ye yardım ettiği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.