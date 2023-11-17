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        Giyim mağazasının sahibini Bayğaralar suç örgütü öldürmüş; 3 şüpheli gözaltında

        ADANA´da,iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Hacı Mehmet Ulaş (45) cinayetini, `Kafes´ operasyonuyla çökertilen Bayğaralar suç örgütünün azmettirdiği ortaya çıktı. Örgüt lideri Ramazan Bayğara´nın talimatıyla cinayeti azmettiren Enes Fidan ile Ulaş´ı öldüren Kerem Kaya ve Ayhan Öncü´nün operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:20
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        Giyim mağazasının sahibini Bayğaralar suç örgütü öldürmüş; 3 şüpheli gözaltında
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        ADANA´da,iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Hacı Mehmet Ulaş (45) cinayetini, `Kafes´ operasyonuyla çökertilen Bayğaralar suç örgütünün azmettirdiği ortaya çıktı. Örgüt lideri Ramazan Bayğara´nın talimatıyla cinayeti azmettiren Enes Fidan ile Ulaş´ı öldüren Kerem Kaya ve Ayhan Öncü´nün operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, liderliğini Ramazan Bayğara´nın yaptığı, 7 cinayet, 13 silahla yaralama suçlarını işlediği ve alacak-verecek konularında sözde mahkeme kurup menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma maçlı çok sayıda iş yerini kurşunladığı iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları belirlenen `Bayğaralar´ suç örgütüne yönelik 23 Ekim´de `Kafes´ adı verilen operasyon başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü KOM, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Adana merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 2 hafif makineli tüfek, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ve ara yakalamalarda gözaltına alınan 75 şüpheli tutuklandı.

        SİLİKON MASKE TAKIP SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

        Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi´nde 12 Ekim'de öldürülen Hacı Mehmet Ulaş cinayetinin de Ramazan Bayğara´nın talimatı ve Enes Fidan´ın azmettirmesi sonucu işlendiği ortaya çıktı. Azmettirici olduğu öne sürülen Enes Fidan ile Ulaş´ı öldürdüğü belirlenen şüpheliler Kerem Kaya ve Ayhan Öncü´nün Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı saptandı. Kaya ile Öncü'nün saldırı sırasında tanınmamak için başlarına silikon maske taktıkları belirtildi. Adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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