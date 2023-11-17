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        İki otomobilin çarpıştığı kaza, araç kamerasında: 2 yaralı

        ADANA'nınKozan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:50
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        İki otomobilin çarpıştığı kaza, araç kamerasında: 2 yaralı
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        ADANA'nınKozan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden gelen Hasan K. yönetimindeki 80 HC 812 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tuğrul H. yönetimindeki 01 ZH 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

        Öte yandan kaza anı seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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