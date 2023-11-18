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        Hırsızlıktan tutuklanıp serbest kalan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı

        ADANA'da geçenaylarda bir avukatın cüzdanını çaldığı için tutuklanıp, bir süre sonra serbest bırakılan dizi oyuncusu Ulaş Ünal, bu kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:20
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        Hırsızlıktan tutuklanıp serbest kalan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı
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        ADANA'da geçenaylarda bir avukatın cüzdanını çaldığı için tutuklanıp, bir süre sonra serbest bırakılan dizi oyuncusu Ulaş Ünal, bu kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, kentte Sıfır Bir dizisiyle tanınan ve başka bir internet platformu dizisinde de rol alan Ulaş Ünal ve yanındaki Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında satışa hazır 2 pakette 1,1 sentetik kannabinoid ve 2 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerden Ünal'ın ifadesinde, "Uyuşturucuyu kendim kullanıyorum. Üzerimde sadece hap taşırım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal ve Semih Ç. tutuklanırken; Süleyman Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        HIRSIZLIKTAN TUTUKLANMIŞ

        Öte yandan Ulaş Ünal'ın, geçen aylarda Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bir avukatın cüzdanını çaldığı için tutuklandığı, kısa süre önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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